Giornata dell’educazione, partono i BIOBlitz invernali: monitoraggio e pulizia delle spiagge

In occasione della Giornata Internazionale dell’educazione, l’Istituto “Rita Levi-Montalcini” ha aderito alla ricorrenza annuale promuovendo le iniziative di “Percorsi nel Blu”, progetto Blue School guidato da Erika Mioni, biologa e docente dell’IC2. Dal 2011 il piano educativo e scientifico del progetto ha lo scopo di appassionare gli studenti allo studio delle scienze marine e di promuovere la partecipazione della comunità scolastica all’interno di attività di ricerca partecipata (Citizen Science) per il monitoraggio a lungo termine del litorale spezzino, area costiera di grande rilevanza naturalistica ed ecologica perché compresa all’interno del Santuario dei Cetacei Pelagos.

I primi rilievi costieri, programmati dal piano di ricerca del progetto, hanno beneficiato dell’ospitalità e del Patrocinio dei Comuni della Spezia, Portovenere e Sarzana. Una classe di 20 studenti della Scuola Secondaria “2 Giugno” ha inaugurato l’avvio della campagna di monitoraggio invernale e, partecipando al primo BIOBlitz previsto presso la spiaggia dell’Olivo di Portovenere, ha sperimentato dal vivo le conoscenze apprese in laboratorio.

Durante l’attività sul campo, i ragazzi si sono impegnati nella registrazione qualitativa e quantitativa dei reperti marini e dei rifiuti spiaggiati, guidando i genitori presenti e i volontari dell’Associazione Amici dell’Isola del Tino alla scoperta del protocollo scientifico. Nella mattina di sabato, l’iniziativa scientifica si è spostata dalla parte opposta del golfo spezzino. Presso la spiaggia di Marinella di Sarzana, un gruppo di studenti-scienziati del Liceo Linguistico Mazzini e del Liceo Scientifico – Scienze Applicate dell’Istituto Capellini-Sauro è stato coinvolto in un percorso formativo di PCTO del progetto, condividendo le fasi operative del BIOBlitz insieme allo staff di “Percorsi nel Blu”.

Il gruppo di lavoro, formato da una cinquantina di partecipanti, tra studenti e volontari, è stato attivamente impegnato nelle operazioni di ricerca scientifica e pulizia della spiaggia, lungo un transetto lineare di 100 metri e, grazie alla preziosa collaborazione dei volontari dell’Associazione Life on the Sea, Blue Life, Astrofili Spezzini e di ACAM-Gruppo Iren, è riuscito a concretizzare il proprio impegno con la raccolta di 26 Kg di rifiuti speciali, pari a 21 Kg di plastica e 5 Kg di indifferenziata.

La bontà del Progetto “Percorsi nel Blu” è stata confermata dal rinnovo della Certificazione Europea di Blue School, rilasciata dalla EU4Ocean Coalition, iniziativa finanziata dalla Commissione Europea-DG MARE, e da un intervento richiesto per il Webinar Europeo MOOC (Massive Open Online Course) “Bring the Ocean into your school: Inspiring Blue Projects in Education”, promosso dall’ European Schoolnet Academy, in partnership con l’EU4Ocean Coalition, Scientix, EMSEA e il Network of European Blue Schools. Infatti, l’European Schoolnet Academy è la rete di oltre 30 Ministeri europei dell’Istruzione, con sede a Bruxelles, che mira a portare innovazione nell’insegnamento e nell’apprendimento ai ministeri dell’Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori e partner industriali.

Vista la riuscita delle iniziative, un sentito ringraziamento va, nuovamente, ai dirigenti delle scuole coinvolte, ai docenti del Team blue school dell’IC2 e ai partners della rete del progetto: Comune della Spezia, Comune di Portovenere, Comune di Sarzana, ricercatori del CNR-ISMAR, Istituto d’Istruzione Superiore “Capellini – Sauro”, Liceo Linguistico “Mazzini”, World Environmental Education Congress – WEEC Italia, Il Pianeta Azzurro (media partner), LIONS CLUB La Spezia degli Ulivi, Consolato Generale della Repubblica Dominicana di Genova, Ass. Life on the Sea, Ass. Blue Life, Ass. Amici dell’Isola del Tino, Club Alpino Italiano – CAI sez. della Spezia, Il Cantiere della Memoria, Astrofili Spezzini, , ACAM-Gruppo Iren, Ass. Patres et Madres.

