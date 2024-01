Paura Gigi Riva: accusa malore improvviso, è ricoverato

StrettoWeb

Tanta paura per Gigi Riva. “Rombo di Tuono”, l’indimenticato ex attaccante del Cagliari e della Nazionale – con i rossoblu ha vinto lo Scudetto e con l’Italia è campione d’Europa e vice campione del mondo – ha infatti accusato un malore improvviso nel weekend nella sua casa in centro a Cagliari. Le sue condizioni sono stabili e non gravi, forse però sarà necessario un intervento al cuore. Riva, che ha compiuto 79 anni a novembre, si trova attualmente ricoverato nel reparto di cardiologia dell’Ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato trasportato in Ambulanza e sottoposto a degli accertamenti. I medici stanno cercando di capire se procedere all’intervento.

Presidente onorario del Cagliari, di recente il Consiglio Comunale della del capoluogo sardo ha deciso di intitolargli il nuovo stadio che sarà costruito nel capoluogo. Riva, per Cagliari, è come Maradona a Napoli o Totti a Roma. Lombardo di nascita ma cagliaritano adottivo, tifoso ed eroe del Cagliari, con la maglia rossoblu ha conquistato il primo e finora unico scudetto sardo. Era il ’69-’70, gli anni d’oro di “Rombo di Tuono” anche in Nazionale, con la cui maglia è tutt’ora miglior marcatore di sempre.

