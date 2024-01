Giacomo Mancini, l’azione politica di un sindaco visionario

StrettoWeb

“Giacomo Mancini: storia ed azione politica di un sindaco visionario”. È il titolo dell’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Casali del Manco, in ricordo dell’ex Ministro, leader socialista e Sindaco della città bruzia. L’appuntamento è fissato per giovedì 1° febbraio, alle ore 17.30, presso la biblioteca comunale di Casali del Manco, in via Annunciata, località Spezzano Piccolo.

Gli onori di casa spetteranno al Sindaco Francesca Pisani. Seguiranno i saluti del Presidente della Fondazione “Giacomo Mancini”, Pietro Mancini. Al dibattito interverranno Franz Caruso, Sindaco di Cosenza; Salvatore Monaco, Sindaco di Spezzano Sila; Giuseppe De Santis, Sindaco di Rovito; Salvatore Magarò, Sindaco di Castiglione Cosentino; Matteo Lettieri, Sindaco di Celico; Gregorio Iannotta, Sindaco di San Vincenzo La Costa. I lavori saranno coordinati dalla giornalista Maria Olivito.

Nel corso dell’iniziativa, la sala convegni della Biblioteca comunale verrà intitolata proprio a Giacomo Mancini. Inoltre l’artista ed imprenditore Giovanni Zicarelli presenterà l’opera su acciaio corten che riproduce un’immagine del leader socialista, realizzata e donata al Comune di Casali del Manco dall’azienda Profilsider dei fratelli Zicarelli.

