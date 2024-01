Gerace in lutto per la morte di Saverio Mantella

StrettoWeb

Un grave lutto ha colpito Giuseppe Mantella, maestro restauratore, con la morte del padre Saverio. A lui il cordoglio del gruppo di minoranza GeracE’Noi. “Questo Gruppo consiliare, appresa la triste notizia della dipartita del Signor Saverio Mantella, papà del dr. Giuseppe, noto maestro restauratore, Direttore dell’affermato Progetto “Arte e Fede” nonché dell’Ufficio Diocesano dei Beni Culturali Ecclesiastici- e da circa un mese Cittadino Onorario di Gerace, riconoscimento conferitoGli dal Consiglio Comunale su proposta di questo Gruppo-

ESPRIME

Al Maestro Mantella, ed a tutta la Sua famiglia, sentite ed affettuose condoglianze in questo momento di grande dolore.

Spiritualmente e convintamente vicino, eleva preghiere all’Altissimo per l’anima del caro defunto che continuerà a guidare la Sua famiglia dal Paradiso, in cui è stato già sicuramente accolto“, conclude la nota a firma di Giuseppe Varacalli, Consigliere comunale di Minoranza ed ex Sindaco di Gerace.