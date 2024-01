Gas, il prezzo del metano crolla ma le bollette non diminuiranno nel 2024: ecco perchè

StrettoWeb

Il calo del prezzo della materia prima sarà compensato dalla fine delle misure governative nel 2022, come l’aumento dell’IVA al 5% e la riduzione degli oneri di sistema. Nonostante il calo del prezzo del metano, le famiglie italiane dovrebbero comunque affrontare un aumento del 9% delle tariffe del gas a gennaio 2024. Secondo gli esperti, una famiglia tipo spenderà poco meno di 1.350 euro per la bolletta del gas nel 2024.

La fine del mercato tutelato del gas per gli utenti non vulnerabili e dell’elettricità porterà a un aumento delle tariffe per molti consumatori. La fine del calmiere sulle bollette sarà un costo aggiuntivo per le famiglie italiane.