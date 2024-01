G7 sul commercio a Reggio Calabria, Tajani: “sosteniamo le nostre imprese”

StrettoWeb

“Per quanto riguarda il settore del commercio, intendiamo sostenere le nostre imprese favorendone l’accesso ai mercati internazionali a condizioni più eque di concorrenza e sviluppando catene di approvvigionamento più flessibili, trasparenti e sicure per ridurre le dipendenze in settori e materiali strategici”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante il question time alla Camera rispondendo a una interrogazione sulla priorità della presidenza italiana del G7 e sulle iniziative volte a promuovere la stabilità a livello internazionale in relazione agli attuali scenari di crisi.

Il ministro Tajani, inoltre, ha detto che presiederà una riunione dei ministri del Commercio che si svolgerà il 16 e 17 luglio a Reggio Calabria oltre ai due incontri dei ministri degli Esteri programmati a Capri dal 17 al 19 aprile e a una riunione del filone sviluppo che si terrà a in autunno a Pescara.