Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, Francesca Frachea prima eletta nel coordinamento provinciale: i ringraziamenti

“Nel congresso di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, ho avuto l’onore di essere la prima eletta nel coordinamento provinciale del partito. Questa elezione rappresenta per me un’importante responsabilità e un impegno che intendo portare avanti con tutta l’abnegazione che questo ruolo richiede. Grazie alla fiducia che i militanti e i tesserati hanno riposto in me”. Esordisce così in una nota Francesca Frachea, consigliere capogruppo di Fratelli d’ Italia al Comune di Gioia Tauro.

I ringraziamenti di Frachea

“Voglio rivolgere un caloroso augurio di buon lavoro a Bruno Squillaci, il nuovo coordinatore provinciale. Sono certa che, sotto la sua guida, il partito di Fratelli d’Italia nella provincia di Reggio Calabria proseguirà il suo percorso di crescita e radicamento”, continua Frachea. “Un ringraziamento sentito va all’onorevole Wanda Ferro, sottosegretaria del Ministero degli Interni, all’assessore Giovanni Calabrese e al consigliere capogruppo regionale Giuseppe Neri per il loro supporto costante”.

“Desidero sottolineare – dice ancora Frachea – in modo particolare il contributo dell’eurodeputato Denis Nesci. Il suo impatto sul partito è stato straordinario. Ha trovato un partito pieno di cicatrici e lo restituisce alla grande comunità di Fratelli d’Italia, coeso e rafforzato. La sua leadership, la sua visione e il suo impegno incessante hanno giocato un ruolo determinante nel plasmare Fratelli d’Italia, dando un contributo di qualità alla sua espansione e al suo consolidamento a livello territoriale ma anche nazionale. Grazie alla fiducia e al sostegno di tutti, sono pronta ad affrontare le sfide future, lavorando per i nostri cittadini e per dare sempre il massimo per difendere i valori e gli obiettivi di Fratelli d’Italia nella nostra provincia”.

