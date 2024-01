Fiumara, il ritorno del suggestivo Presepe Vivente di Borgo Terra

StrettoWeb

Un evento unico nel cuore di Fiumara dopo quattro anni: il 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio, il presepe vivente è tornato nella meravigliosa location di Borgo Terra. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione culturale “Pro Terra” di Fiumara, ha incantato fedeli e turisti, rievocando l’atmosfera e la vita di tempi passati. Oltre cento i figuranti che hanno incarnato i principali protagonisti, inscenando gli antichi mestieri. Momenti di vita quotidiana dell’epoca, incastonati in un paesaggio quasi fiabesco, con cascate, ruderi e scenari naturali di arcana fattura.

Una parte significativa e di grande allestimento del presepe vivente ha riguardato la rivisitazione, all’interno del palazzo Catalano, della Natività, con la presenza dei re Magi, del bue e dell’asinello, il tutto accompagnato dal suono della cornamusa. Per non parlare della rappresentazione della Reggia di Erode e della sua corte, con i signorotti e i censori impegnati a controllare il censimento. “I visitatori – dichiara il Sindaco Michele Filocamo – si sono immersi in questo viaggio, hanno vissuto le maestranze e assaggiato i sapori tipici di allora: pane, olio, ricotta, crespelle. Un lavoro durato mesi che ha permesso, in tutta sicurezza, l’affluenza dei più di 5000 visitatori”.