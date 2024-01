Fiocco azzurro a Catanzaro: Edward è il primo nato del 2024

StrettoWeb

Fiocco azzurro in quel di Catanzaro per il nuovo anno: il primo nato del 2024 è venuto alla luce alle 00:55 e si chiama Edward. La nascita, per la gioia dei genitori provenienti da Davoli, è avvenuta nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’AO Dulbecco di Catanzaro grazie al lavoro dell’equipe composta dalle dottoresse Lico, Gallo, Greco, Iaquinta e Monte; ad assistere la mamma anche le ostetriche Mancini, Frustaci, Ciambrone e Borrino, gli infermieri Minniti, Colicchia, Crivelli, Tarsia e Procopio, gli anestesisti Torchia e Zinzi, la neonatologa Gabriele e l’oss Cuda. Un grande augurio ai genitori e ad Edward!