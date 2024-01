Fenimprese Cosenza rinnova le cariche e si prepara alle sfide del futuro

StrettoWeb

IL 17 gennaio 2024 alle dalle ore 18:00, presso l’Royal Hotel di Cosenza, si terrà l’assemblea ordinaria dei soci di FENIMPRESE COSENZA, l’associazione che rappresenta le piccole e medie imprese della provincia. All’assemblea parteciperanno il presidente nazionale di FENIMPRESE e i massimi vertici dell’associazione a livello nazionale. Saranno eletti il presidente, il vicepresidente, il direttore e le altre figure di riferimento per le imprese del territorio per il prossimo triennio.

L’ordine del giorno prevede anche un confronto sulle sfide che attendono la provincia di Cosenza nei prossimi anni, in particolare sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sulla finanza agevolata in generale, i principali strumenti di finanziamento per la ripresa economica post-pandemia.

Per approfondire questo tema, interverranno Stefano Morelli, vicedirettore generale della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati, e Fabio Marcucci, responsabile nazionale di Finanza Agevolata Network (FAN), la rete di consulenti specializzati in finanziamenti agevolati per le imprese, di cui fa parte Golden Group spa. L’assemblea sarà anche l’occasione per fare il punto sull’attività svolta dall’associazione nel 2023 e per presentare i progetti e gli obiettivi per il 2024, con particolare attenzione alle esigenze e alle opportunità delle imprese associate.