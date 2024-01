Fenimprese Cosenza si prepara al resoconto triennale

StrettoWeb

Il 17 gennaio 2024, presso il Royal Hotel di Cosenza, si terrà l’assemblea triennale dell’associazione datoriale, che rappresenta le Pmi della provincia di Cosenza. All’assemblea parteciperanno i dirigenti nazionali di Fenimprese, tra cui il presidente Luca V. Mancuso, il direttore Andrea Esposito e il coordinatore Simone Razionale, oltre a politici locali e giornalisti. L’assemblea sarà l’occasione per fare il bilancio delle attività svolte negli ultimi tre anni.

Durante l’evento, inoltre, verranno affrontate le tematiche più rilevanti per le imprese associate, come la digitalizzazione, l’innovazione e la sostenibilità, e per eleggere la nuova dirigenza, che presenterà il suo programma per il prossimo triennio. Fenimprese Cosenza è un’associazione senza scopo di lucro, nata dalla volontà di giovani imprenditori e dirigenti associativi di rappresentare le PMI presso le istituzioni, chiedendo chiarimenti e avanzando proposte per migliorare la loro situazione. L’associazione offre servizi di assistenza, consulenza, formazione, finanza e finanza agevolata e organizza eventi di promozione e networking.