Fenimprese Cosenza: Benedetto riconfermato alla presidenza

StrettoWeb

In una sala gremita, si è svolta ieri l’assemblea di Fenimprese Cosenza. L’evento, che ha avuto luogo presso il Royal Hotel di Cosenza, ha visto la partecipazione del Presidente Nazionale FenImprese Luca Mancuso, del Direttore Andrea Esposito e del Coordinatore Nazionale Simone Razionale,e di importanti vertici Nazionali quali il Dr Pesce, il Dr Maneli e il Dr Belfiore, che hanno confermato la fiducia a Benedetto Alessandro come presidente provinciale.

L’assemblea è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione delle imprese cosentine, confrontarsi sulle sfide e le opportunità del mercato e rafforzare i legami tra gli associati e gli stakeholder. Il presidente Mancuso ha sottolineato il ruolo di Fenimprese come casa delle imprese, a cui rivolgersi per affrontare le problematiche quotidiane e per accedere a servizi e consulenze qualificate.

Il direttore Esposito e il Coordinatore Razionale hanno inoltre evidenziato la crescita dell’associazione a livello nazionale e internazionale, grazie all’apertura di numerose sedi in Italia e all’estero. Il neo riconfermato presidente Alessandro Benedetto ha ringraziato i presenti per il sostegno e la fiducia, e ha espresso la sua gratitudine alla Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, che ha inviato un messaggio di saluto e di disponibilità a collaborare con Fenimprese per lo sviluppo del territorio, non essendo potuta essere presente per motivi istituzionali che la richiedevano altrove.

Sempre il neo riconfermato presidente ha inoltre salutato il Sindaco di Bisignano Dr Fucile e l’assessore Balestrieri, ricevendo un caloroso applauso da parte della platea, per i vili attacchi subiti nei giorni scorsi. Alessandro Benedetto ha poi presentato i responsabili dei vari settori di Fenimprese Cosenza, che saranno il punto di riferimento per le imprese associate:

• Vicepresidente: Pavone Virginia

• Direttore: Ing. Vivaqua Francesca

• FenSpettacolo: Bifano Mariangela

• FenUniversity: Marigliano Mimmo

• FenDonna: Staval Rosetta

• FenSport: Angelo Pancaro.

Tra gli interventi da notare si segnalano quello del Consigliere della Camera di Commercio di Cosenza Francesco Rosa, che ha rimarcato il valore delle associazioni per la crescita delle imprese e ha invitato le aziende cosentine a essere più attive e protagoniste, quello del Vice Direttore Generale Vicario della Bcc Mediocrati Morelli Stefano, che ha ribadito l’importanza di investire nel territorio, nelle imprese e nelle banche locali, creando sinergia tra i vari attori.

Ed infine quello del Resp. Nazionale FAN (finanza agevolata network) di Golden Group spa – Marcucci Fabio, che ha ben spiegato l’importanza della finanza agevolata e della possibilità di accedervi grazie a una convenzione che si sta per creare con Fenimprese Cosenza. Da apprezzare il dibattito sincero che il Presidente Nazionale Mancuso ha avuto con i alcuni imprenditori presenti in sala, un dibattito che ha portato alla luce le tante criticità che le aziende che operano in questa nostra provincia hanno. Importanti sono state le parole di sostegno che il presidente Nazionale ha dato loro.

A fine assemblea, il Neo eletto presidente provinciale ha poi elencato alcuni punti che saranno i prossimi ad essere messi in campo. Grazie al vice presidente Pavone Virginia e al direttore Ing Vivaqua Francesca, si cercherà di dare una spinta alla formazione e informazione con l’apertura di nuove sedi zonali sul territorio cosentino. Con il responsabile università il prof Marigliano Mimmo si cercherà di dare un impulso anche, con la partecipazione di alcune aziende locali importanti, di una borsa di studio.

Perché avere una classe dirigente preparata è fondamentale per il rilancio del nostro territorio. Con la responsabile dello spettacolo Dott.ssa Bifano Mariangela si cercherà di organizzare degli eventi, con cadenza fissa, dove cercare di fare informazione. E qui importante sarà l’aiuto che il noto conduttore Marra Paolo potrà dare. Per quanto riguarda lo sport, si cercherà di essere più vicini alle manifestazioni sparse sulla provincia e di vitale aiuto sarà il contributo del responsabile sport Pancaro Angelo.

Ed infine, molte parole sono state spese sull’importanza di dare un reale contributo all’imprenditoria femminile. Ed è per questo che la responsabile Stavale Rosetta insieme alla vice presidente cercheranno di creare opportunità di confronto e dialogo con le donne manager del nostro territorio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.