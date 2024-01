Fenice-Portici, Granillo praticamente vuoto: altro che 10 mila spettatori…

StrettoWeb

Fenice Amaranto-Portici a porte chiuse? No, nessun problema. A qualche malinformato il dubbio potrebbe essere venuto, ma non è così. Non ci sono problemi, la gara è tranquilla, non ci sono comunicazioni di alcun tipo. Fenice Amaranto-Portici si gioca regolarmente a porte aperte, ma è come se non ci fosse nessuno. Insomma, ricordate i tempi del Covid?

L’immagine a corredo dell’articolo è abbastanza eloquente, così come quella in basso della Tribuna Coperta. Un buco anche nel settore del tifo organizzato, quello più caldo, sempre e da sempre sostenitore della Reggina: la Curva Sud. C’è un vuoto, neanche 400 spettatori. In Tribuna, poi, neanche 500. Il minimo storico, mai così in basso neanche ai tempi di Praticò. Gara in infrasettimanale alle ore 14.30? Certo, senza dubbio, ma non ci sembra che nei weekend il Granillo trasbordi o ribollisca di passione di fronte a 30 mila spettatori. Ah no, 30 mila no, ma 10 mila sì. La Fenice aveva previsto – nel business plan – la presenza di 10 mila spettatori a gara allo stadio per quest’anno. In Serie D, con tutto quello che è accaduto. Certo, senz’altro. Si ricordi che li ha fatti a fatica in Serie B lo scorso anno con Inzaghi e una Serie A sfiorata a gennaio.

Tornando a oggi, il Granillo vuoto non è altro che il risultato di quanto accaduto, del girone d’andata, dei risultati e della sempre più scarsa fiducia della piazza nei confronti di questa proprietà. Anche tanti abbonati – seppur in circa 3 mila abbiano sottoscritto la tessera – non ci vanno più da tempo. Allo stadio sono sempre meno di 3 mila, al netto del numero comunicato dal club, che semplicemente aggiunge i paganti al numero fisso degli abbonati. Un’altra menzogna a cui qualcuno ancora abbocca…

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.