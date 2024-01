Ex Reggina: Possanzini show col Mantova, ma non è il solo. Quante sorprese in panchina tra chi è passato dallo Stretto | NOMI

StrettoWeb

20 anni fa calcavano il campo del Granillo. Erano giovani, freschi e “sbarbatelli”. Giovanissimi, in tanti casi, ma carichi di quella sana follia di chi ha la vita davanti e vuole mangiarsi il mondo. Ora hanno tutti, o quasi tutti, la barba. Non sono più giovani e istintivi ma esperti e razionali. Sono diventati allenatori. E, tanti di loro, stanno anche stupendo. Il riferimento ovviamente è a diversi ex calciatori della Reggina, ai tempi della Serie A, che ora stanno lasciando il segno in panchina.

Ex Reggina, Davide Possanzini e il Mantova, la sua macchina perfetta

L’ultimo in ordine di tempo è uno degli insospettabili, ma fino a un certo punto: Davide Possanzini, attaccante indimenticato alla Reggina. Insospettabile perché ha cominciato da poco ad allenare come primo, avendo fatto per anni il secondo. Fino a un certo punto perché non era il secondo di uno qualunque, bensì di Roberto De Zerbi, tra i tecnici emergenti e più interessanti del panorama calcistico italiano, tanto da esportare il suo modello lì dove il calcio è più velocità, corsa, intensità e meno tattica: la Premier League. Possanzini, che avrà imparato tanto da De Zerbi, da quest’anno è alla guida del Mantova e guarda tutti dall’alto nel girone A di Serie C. Domenica, addirittura, ha rifilato 5 reti a domicilio al Padova secondo, staccandolo a + 7 in classifica e provando la prima fuga della stagione.

Ex Reggina, Francesco Modesto si rilancia dopo Crotone: quinto posto con l’Atalanta Under 23

Oltre a lui, nello stesso girone, c’è Francesco Modesto, tra gli artefici della Reggina capace di salvarsi col -11. A differenza di Possanzini, l’ex esterno di Crotone di gavetta come primo allenatore ne ha fatta molto di più. Tanta Serie C, un’esperienza (fallimentare) nella sua Crotone (dove da calciatore aveva conquistato una storica promozione in Serie A) e ora il Nord, con l’Atalanta Under 23. Nel girone A di Serie C Modesto è quinto e nell’ultimo turno ha sbancato il campo della Virtus Verona, nello scontro playoff.

Emiliano Bonazzoli e la carta vincente del Lecco

Altra menzione la merita Emiliano Bonazzoli, anch’egli insospettabile. Alla prima esperienza in Italia, va subito dritto in Serie B, ad aiutare un Lecco in difficoltà dopo la pazza estate. L’ex attaccante amaranto tira fuori i lombardi da una situazione ai limiti del disperato, con una serie di risultati sorprendenti. Ora il Lecco è sempre in piena lotta salvezza, ma in una posizione decisamente più tranquilla.

Ricordate Gustavo Reggi? Ha vinto in Honduras

Non ci dilunghiamo, ma solo perché non ce n’è bisogno, su Mimmo Toscano, che da reggino ha vinto alla Reggina da calciatore e allenatore. Per lui la carriera da allenatore parla da solo: è il Re della Serie C e lo sta dimostrando anche quest’anno a Cesena. Una menzione particolare va invece a Gustavo Reggi. Sì, proprio lui. Compagno di Possanzini, qualche settimana fa ha vinto il titolo di campione di Honduras con l’Olimpia Tegucigalpa.