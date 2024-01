Esposizione di pastori reggini dell’800 al piccolo museo di Reggio Calabria

StrettoWeb

Da poco prima di Natale, presso la fondazione Museo S. Paolo, ospitata presso il palazzo della cultura di Reggio Calabria in via E. Cuzzocrea, è iniziata una bellissima mostra di pastori tutti di fattura reggina. Realizzati da artigiani di cui conosciamo alcuni nomi (Allegra e Stillitano), di proprietà della famiglia Sorgonà, originaria di Mosorrofa, questi meravigliosi esemplari di artigianato reggino sono in larga parte in cartapesta lavorata con gesso, mentre la testa e le mani dei pastori sono in creta o in legno; alcuni di essi, come gli occhi di un bambino, sono addirittura in vetro, sicuramente di fattura napoletana.

L’ordine dell’esposizione segue la tradizione, a cominciare da un angelo che sveglia i pastori al “meravigliato della grotta”, fino agli zampognari e alla presenza di personaggi arabi (in particolare egiziani), con armenti e cammelli, e agli immancabili Magi. Questi presepi venivano esposti, negli anni passati, in diversi luoghi della città: in Cattedrale, alla villa comunale, a palazzo san Giorgio, in piazza Campagna, chiese; quest’anno sono invece presso il museo S. Paolo. L’esposizione durerà per tutto il mese di gennaio 2024.