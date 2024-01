Emergenza rifiuti in Sicilia, approvata la norma per nominare Schifani commissario

StrettoWeb

Il Presidente della Regione, Renato Schifani, sempre più vicino alla nomina a commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Sicilia.“L’emendamento al dl Energia che consentirà al Governo nazionale di nominare il Presidente della Regione commissario per la costruzione dei termovalorizzatori in Sicilia è stato approvato dalle Commissioni Attività produttive e Ambiente di Montecitorio alle prime luci dell’alba”, rimarca Nino Minardo, deputato della Lega e Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati che continua “con la nomina di un Commissario con poteri veri siamo al punto di svolta nella gestione dei rifiuti in Sicilia”.

“Ringrazio i colleghi deputati Andrea Barabotti e Francesco Battistoni – continua Minardo – per aver portato avanti nelle commissioni riunite Attività produttive e Ambiente questo emendamento che non solo consentirà al Presidente della Regione Siciliana di diventare commissario ma gli conferirà anche poteri reali che determineranno tempi rapidi per la costruzione di questi impianti che sono fondamentali per cambiare finalmente la gestione dei rifiuti in Sicilia”, conclude.

