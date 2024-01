Elon Musk si droga? “Ha usato Lsd, cocaina, ecstasy e funghi”. E lui risponde: “visti i risultati…”

StrettoWeb

Nelle ultime ore una notizia, scritta dal Wall Street Journal e rilanciata da tutti i quotidiani del mondo più importanti, ha “smosso” la quotidianità di Elon Musk. Secondo il giornale americano quest’ultimo avrebbe fatto uso di droghe: dalla Lsd alla cocaina passando per ecstasy e funghi psichedelici. Tutto questo, spesso, durante feste private in tutto il mondo, dove i partecipanti firmavano accordi di non divulgazione o rinunciavano ai loro cellulari per entrare. Musk ha ammesso di aver già fumato marijuana in pubblico, affermando di avere una prescrizione per la chetamina dall’effetto psichedelico. L’uso di droghe, però, non sarebbe solo riferito al passato. La chetamina, per esempio, continuerebbe a utilizzarla.

Elon Musk risponde alle notizie sul suo conto: “io drogato? Visti i risultati…”

Sulla questione è intervenuto lo stesso Musk, rispondendo con ironia alle notizie diffusesi. “Mi sono drogato? Visti i risultati, dovrei continuare a farlo”, ha detto. E, sempre sui social, “se le droghe davvero fossero utili per aumentare la mia produttività nel tempo, le prenderei senz’altro”.

Chi è Elon Musk

Elon Musk è uno degli imprenditori più noti e visionari del nostro tempo. Nato il 28 giugno 1971 a Pretoria, in Sud Africa, Musk ha costruito un’impressionante carriera attraverso il suo coinvolgimento in diverse industrie, dalla tecnologia spaziale ai veicoli elettrici. La sua capacità di innovare e sfidare gli status quo lo ha reso una figura di spicco nel mondo degli affari e della tecnologia.

La carriera di Musk ha avuto inizio con Zip2, un’azienda di software che forniva guide online per i media. Nel 1999, Compaq acquisì Zip2 per circa 300 milioni di dollari, regalando a Musk il suo primo grande successo finanziario. Subito dopo, Musk ha cofondato X.com, un servizio di pagamento online, che in seguito è diventato PayPal dopo una fusione con Confinity. Nel 2002, PayPal è stato venduto a eBay per 1,5 miliardi di dollari, contribuendo a consolidare la reputazione di Musk come imprenditore di successo.

Nel 2004, Musk ha investito gran parte della sua fortuna personale nella fondazione di Tesla Motors, ora conosciuta come Tesla Inc. Tesla ha rivoluzionato l’industria automobilistica introducendo veicoli elettrici di lusso, combinando design accattivante e prestazioni eccezionali. Musk ha affrontato molte sfide, compresa la produzione di massa e la costruzione di una rete globale di stazioni di ricarica, ma la sua determinazione ha contribuito al successo di Tesla.

Parallelamente, Elon Musk ha fondato SpaceX nel 2002 con l’obiettivo di ridurre i costi dell’accesso allo spazio e rendere possibile la colonizzazione di Marte. SpaceX ha ottenuto numerosi successi, diventando la prima azienda privata a inviare un veicolo spaziale nell’orbita terrestre e riportarlo sulla Terra. L’azienda ha anche sviluppato il razzo Falcon Heavy, il più potente attualmente in servizio. Il programma Starship, diretto a rendere Marte abitabile, riflette l’audacia di Musk nel perseguire obiettivi a lungo termine e ambiziosi.

Nel 2006, Musk ha cofondato SolarCity, un’azienda dedicata all’energia solare. Tesla ha successivamente acquisito SolarCity nel 2016, integrando soluzioni di energia rinnovabile con la produzione di veicoli elettrici. Questa mossa ha contribuito a plasmare il settore dell’energia sostenibile e ha sottolineato la visione di Musk per un futuro più ecologico. Elon Musk ha dimostrato la sua versatilità imprenditoriale con la fondazione di Neuralink nel 2016, un’azienda che mira a sviluppare interfacce cerebrali. Inoltre, ha creato The Boring Company, un’impresa che si concentra sulla costruzione di tunnel sotterranei per migliorare il trasporto urbano.