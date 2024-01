Elezioni Sardegna, al via la presentazione delle liste per le regionali

StrettoWeb

Da questa mattina nei tribunali della Sardegna si alternano i referenti delle forze politiche per la presentazione delle liste che scadrà domani alle 20. Si attendono circa 27 liste nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Medio Campidano, Sulcis Iglesiente, Oristano, Nuoro, Ogliastra, Sassari e Gallura, quindi una schiera sulla carta di quasi 1.600 candidati per 58 posti in consiglio regionale più il presidente e lo sfidante governatore arrivato secondo.

Dieci le liste a sostegno di Alessandra Todde, cinque per la coalizione di Renato Soru, una decina attese anche per Paolo Truzzu, oltre alle due indipendenti. Domani, alla scadenza, si conosceranno con ufficialità anche gli effettivi candidati alla presidenza della Regione.

