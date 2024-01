Elezioni europee, Salvini punta su tre importanti personalità | NOMI

StrettoWeb

Le Elezioni Europee della prossima primavera saranno un test fondamentale per il Governo ed i suoi partiti. Dai sondaggi Fdi, Lega e Forza Italia ma è da non sottovalutare l’aspetto interno con una forte competizione tra Meloni e Salvini con quest’ultimo che ha già ufficializzato che non si candiderà (il Premier probabilmente sì).

Secondo il Foglio, alle Europee di quest’anno Matteo Salvini è pronto a candidare tre importanti personalità: il generale Vannacci, Gianluigi Paragone, già direttore della Padania, ex senatore del M5s, fondatore di ItalExit, movimento che ha lasciato e l’ex magistrato Luca Palamara.

Paragone: “nessuna candidatura”

“Stamattina sono apparse su alcuni giornali ricostruzioni fantasiose su una mia presunta candidatura alle elezioni Europee con la Lega di Salvini. Per evitare equivoci, voglio smentire immediatamente questa falsa notizia. Come ho comunicato ufficialmente, mi sono appena dimesso da ItalExit dicendo di voler tornare a fare il giornalista. Ed è quello che farò”. Così, in una nota Gianluigi Paragone.