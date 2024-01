Forza Italia: conclusi i congressi provinciali in Calabria, eletti i nuovi segretari

StrettoWeb

Conclusi in Calabria i congressi di Forza Italia. Gli azzurri hanno deciso una nuova riorganizzazione dopo la morte del leader Silvio Berlusconi, utile per far partire una nuova fase per un partito che vuole rappresentare i moderati in Italia.

Antonino Maiolino, consigliere comunale di Reggio Calabria, e il deputato Giovanni Arruzzolo, sono stati eletti, rispettivamente, segretario cittadino e provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria. A Cosenza è l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo il segretario provinciale degli azzurri. Ieri, a Catanzaro, è stato eletto Marco Polimeni, mentre venerdì, a Crotone, è stato eletto l’ex parlamentare Sergio Torromino e, a Vibo Valentia, il capogruppo in Consiglio regionale Michele Comito.