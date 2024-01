Election day, Terzo mandato per i sindaci, ddl Ferragni e cybersicurezza: i DETTAGLI del Consiglio dei Ministri

StrettoWeb

Concluso il consiglio dei ministri con una serie di norme estremamente importanti e delicate. “Il Cdm ha approvato un provvedimento molto importante e atteso che riguarda gli anziani, nell’esercizio di una delega di una legge che il Parlamento ha approvato qualche mese fa praticamente all’unanimità”. E’ quanto ha affermato il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano in conferenza stampa al termine del Cdm. “Dopo il varo della delega – ha ricordato – è stato costituito un gruppo di lavoro tra le varie amministrazioni interessate, lavoro, salute e presidenza in particolare, e l’esito di questo lavoro è stato uno schema di decreto legislativo approvato in via preliminare che ora andrà all’esame del parlamento”.

Assegno di assistenza

Arriva in via sperimentale, dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, la prestazione universale destinata agli anziani ultraottantenni non autosufficienti con “un livello di bisogno assistenziale gravissimo” e un Isee sotto 6.000 euro. Lo prevede la bozza del dlgs oggi in cdm. La prestazione è composta da una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento e una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, pari a 1.000 euro al mese, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici o l’acquisto di servizi di cura e assistenza forniti da imprese qualificate.

Ok all’election day, cambia limite mandato nei piccoli comuni

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per l’election day, che fissa le elezioni europee all’8 e 9 giugno con possibilità di accorpare amministrative e regionali. Con il provvedimento cambiano anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene eliminato il limite.

Aumentati i compensi per gli addetti ai seggi

L’elevazione dei compensi per gli addetti ai seggi, ha spiegato Piantedosi, è dovuta al fatto “stiamo registrando un’attrattività sempre minore per questa attività, con una scarsa partecipazione cui siamo spesso costretti a porre rimedio con provvedimenti d’urgenza negli ultimi giorni. Da qui la decisione di “incrementare il gettone di presenza”.

Calderoli: “vinta battaglia storica”

“Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Elezioni, che non solo dispone l’abbinamento di amministrative ed europee nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno per favorire la massima partecipazione al voto ma soprattutto prevede la rimozione del limite al numero dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro 15 mila abitanti. E’ il coronamento di un’altra storica battaglia della Lega, nell’interesse dei territori e dei cittadini”. Lo rende noto il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, al termine del Cdm odierno.

Fisco: via libera del cdm al concordato biennale

Il consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sull’accertamento, che contiene tra l’altro anche il concordato preventivo biennale per le partite Iva.

Governo approva il “Decreto Ferragni”

Il Consiglio dei ministri da approvato il DDL contenente norme finalizzate a rendere più trasparente la beneficenza, il cosiddetto DDL Ferragni, con misure più stringenti anche per testimonial e influencer.

