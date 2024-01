Ecccellenza Calabria: Bocale beffato nella prima del 2024, vince il ReggioRavagnese. Risultati e classifica

StrettoWeb

Inizia il 2024 e il girone di ritorno anche nel girone calabrese di Eccellenza. Diverse sorprese in vetta. Delle prime cinque in classifica, infatti, vince solo la Vigor Lamezia, che balza così al secondo posto, comunque lontana (-8) dalla capolista Sambiase. Quest’ultima viene fermata sul pari a Gioiosa, così come il Soriano, che fa 0-0 contro il Digiesse PraiaTortora.

Grande beffa per il Bocale, fresco di vittoria della Coppa Italia Dilettanti. La squadra biancorossa va a un passo dalla vittoria e dall’aggancio al quarto posto: non basta Nicolau, però, perché lo StiloMonasterace pareggia con Coluccio al 93′, è solo 1-1. Vince, invece, il ReggioRavagnese: successo per 3-2 contro il Brancaleone e sesto posto in graduatoria. Questi i risultati e la classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 16ª giornata

Gioiosa Jonica-Sambiase 0-0

Palmese-Morrone 2-1

ReggioRavagnese-Brancaleone 3-2

Scalea-Cittanova 2-1

Soriano-Digiesse PraiaTortora 0-0

Stilo-Monasterace-Bocale 1-1

Vigor Lamezia-Isola Capo Rizzuto 1-0

Paolana-Rende rinviata

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 37 Vigor Lamezia 29 Soriano 28 Cittanova 27 Bocale 25 ReggioRavagnese 24 Digiesse Praia Tortora 23 Brancaleone 21 Rende 20 Scalea 19 Palmese 19 Stilo Monasterace 18 Isola Capo Rizzuto 17 Gioiosa Jonica 15 Morrone 10 Paolana 8