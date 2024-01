Droga nascosta nella libreria: nei guai pregiudicato di Cosenza

StrettoWeb

Proseguono senza sosta i controlli delle Forze dell’ordine per contrastare la criminalità nell’hinterland cosentino. Durante uno dei suddetti controlli, i Carabinieri hanno arrestato un 55enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari hanno infatti eseguito una perquisizione domiciliare al seguito della quale hanno rinvenuto circa 40 grammi di cocaina, suddivisi in 7 involucri termosaldati, occultati all’interno di una libreria, circa 4 grammi di hashish, suddivisi in 2 involucri termosaldati, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento. La droga è stata sequestratata e per il pregiudicato è scattato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

