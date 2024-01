Dramma in Sicilia: trovate morte due donne, una carbonizzata, l’altra in un lago di sangue

StrettoWeb

Due donne sono state trovate morte in abitazioni diverse di Naro (Agrigento). La prima, in cortile Avenia, sarebbe morta in seguito ad un incendio della residenza ed è carbonizzata. L’altra, in via Da Vinci, è stata trovata cadavere in un lago di sangue. Potrebbe trattarsi di un duplice omicidio: le due abitazioni non sono distanti. Le due donne sarebbero romene.

Al lavoro, da poco prima dell’alba, ci sono i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Licata. Sul posto anche il sostituto procuratore Elettra Consoli e l’aggiunto Salvatore Vella.

Si chiama Maria Russ, 57 anni, la donna trovata morta carbonizzata nella casa di via Avenia a Naro. I carabinieri stanno interrogando alcune persone in caserma.

Duplice omicidio a Naro, il sindaco: “autori del massacro siano assicurati alla giustizia”

“Naro si sveglia attonita, ammutolita da tanta ferocia. Un duplice omicidio nel cuore del nostro centro storico ha spento due donne, entrambe romene ed entrambe naresi. Non è il momento di frasi di circostanza“. Lo dice Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro, dopo il duplice femminicidio avvenuto nella notte nel piccolo centro dell’Agrigentino.

“Come comunità diciamo ‘no’ a ogni forma di violenza – aggiunge – e rimaniamo in rispettoso silenzio del lavoro delle forze dell’ordine e della Procura, che, sappiamo, riusciranno presto a fare chiarezza su quanto accaduto. Che gli autori di questo massacro siano individuati ed assicurati alla giustizia e vengano esclusi, se naresi, da una comunità sana e operosa”.