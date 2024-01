Dramma familiare: padre lancia la figlia dal balcone e poi tenta il suicidio

StrettoWeb

Un dramma familiare che ha sfiorato la tragedia: un padre ha lanciato la figlia di 5 anni dal terrazzino e ha tentato poi di suicidarsi, gettandosi dallo stesso punto. L’uomo abita al primo piano di una palazzina del comune di Cinto Caomaggiore nel veneziano e la caduta, seppur rovinosa non ha condotto alla morte. La piccola, infatti, è rimasta cosciente per tutto il tempo ed è stata trasporta d’urgenza all’Ospedale di Treviso a causa di un trauma cranico.

Il padre, invece, è rimasto illeso. Su quanto accaduto stanno indagando le forze dell’ordine nel riserbo più assoluto: la bambina, figlia di genitori separati, stava trascorrendo le vacanze natalizie con la figura paterna quando è rimasta vittima della terribile vicenda. Sulla questione si è espressa anche Maria Grazia Zaina, procuratore facente funzioni di Pordenone.

“Non è stato adottato ancora alcun provvedimento perché siamo in attesa di capire dall’ospedale le condizioni psicofisiche dell’autore di questo gesto. Qualsiasi altra illazione al momento è prematura – aggiunge il procuratore -. Sono situazioni delicatissime, che coinvolgono, come vittima, anche una minore in giovanissima età. Sino a che non saranno chiariti i contorni e, soprattutto, la situazione mentale dell’autore dell’azione, questo ufficio non fornirà alcun dettaglio”.