Dramma migranti, quattro morti tra cui una bimba: funerale musulmano a Messina

E’ ancora dramma migranti. I corpi di quattro persone, fra cui quello di una bambina, sono stati trasferiti da Lampedusa a Porto Empedocle. A coordinare le operazioni, che prevedono anche l’ardua ricerca di posti liberi nei cimiteri per procedere alle tumulazioni, è stata la Prefettura di Agrigento. La piccola verrà seppellita oggi nel camposanto di Favara.

Il sindaco Antonio Palumbo, rispondendo alla richiesta della Prefettura, ha dato disponibilità di sepoltura. Lo stesso ha fatto il primo cittadino di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. A Palma verranno tumulate due salme: quella di una giovane donna e un corpo non identificato. La quarta bara verrà invece trasferita a Messina perché verrà seppellita in un cimitero musulmano, come richiesto dai familiari.