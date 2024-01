Domenica al Castello di Milazzo, nello spazio MuMa l’evento “Verde Baratto”

StrettoWeb

Domenica 4 febbraio dalle 10 si svolgerà nello spazio Mu.ma. , all’interno del Castello di Milazzo, l’iniziativa “Verde Baratto” condivisione di semi e talee per orti e giardini tradizionali. Si tratta di evento organizzato nell’ambito di “Domenica al Museo”, iniziativa introdotta dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e nei parchi archeologici statali.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco della Città di Milazzo Pippo Midili, dell’assessore all’Istruzione e ai Beni Culturali Lydia Russo e dell’esperto al Verde Pietro Formica è prevista “Introduzione ai temi della conferenza ed all’importanza della giornata” a cura di Carmelo Isgrò, biologo e direttore del MuMa.

Alle 10.30 l’inizio della conferenza con gli interventi di Alessandro Crisafulli botanico del Dipartimento ChiBioFarAm. ed Orto Botanico “Pietro Castelli” – Università di Messina su “L’orto ed il giardino nell’area dei Peloritani. Piante utili e belle dai tempi antichi ai giorni nostri“. Giancarlo Torre botanico e Vivaista parlerà di “piante da frutto nella tradizione milazzese e la loro moltiplicazione”. Per i più piccoli, in esposizione esempio di sviluppo di un seme.- Visite guidate ai giardini e agli orti del MuMa a cura dei volontari del MuMa

