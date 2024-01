DeSantis annuncia il ritiro dalla corsa repubblicana alle presidenziali del 2024: “appoggio Trump”

StrettoWeb

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha sospeso la sua campagna presidenziale negli Stati Uniti come aspirante candidato del partito repubblicano alla vigilia delle primarie del New Hampshire. DeSantis ha annunciato la sua decisione su ‘X’ dopo non essere riuscito a emergere come serio sfidante di Donald Trump.

“Donald Trump è superiore a Joe Biden. Questo è chiaro. Ho firmato l’impegno a sostenere chi fra i repubblicani sarà nominato e onorerò il mio impegno. Ha il mio appoggio perché non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana“, afferma Ron DeSantis

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.