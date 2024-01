De Luca su piste ciclabili, bus e tram: “Non sembra più Messina…”

StrettoWeb

Cateno De Luca è orgoglioso di quanto fatto a Messina e di quanto sta facendo il sindaco Federico Basile. “Ancora non ho capito perché questi cordoli danno così tanto fastidio a qualcuno. Eppure ora gli autobus riescono ad essere tanti e puntuali. Quando sono diventato sindaco nel 2018 i bus erano appena 50 tutti scassati. Ora sono invece 158, nuovi di zecca e udite udite più di 100 a basso impatto ambientale (Euro 6) o ibridi e 26 addirittura a emissione zero (elettrici). Nel 2025 la flotta di Atm spa arriverà a 230 bus”, è quanto evidenza De Luca.

“Le carrozze del tram erano quattro quando andava bene mentre ora sono 6, a Febbraio arriveranno a 8 e continueranno ad aumentare sempre di più fino ad arrivare a 12 (ho lasciato i soldi per sistemarli tutti) Vi lamentate di cordoli e piste ciclabili? Trentaseimila (!!!) persone hanno deciso di fare l’abbonamento con Atm Spa per spostarsi in città con bus e tram”, conclude De Luca.