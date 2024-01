De Luca: “Sì al Ponte ma non con i soldi del fondo sviluppo e coesione”

StrettoWeb

Nella tradizione diretta social, il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha voluto fare delle puntualizzazioni per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto. “Sono sempre stato per il sì, ma non con i soldi del fondo sviluppo e coesione. E’ una rapina nei confronti del Sud”, evidenza De Luca.

“Sino a tre anni fa Salvini era contro l’infrastruttura stabile tra Calabria e Sicilia, in realtà per lui è un’affare, non gliene frega nulla del Meridione. Io non ho cambiato idea, sono sempre stato sì Ponte ma non il Ponte di Salvini”, conclude il leader di Sud chiama Nord.