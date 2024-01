“Non tutto è successo”, De Luca a Bolzano: si è discusso di Ponte e infrastrutture

StrettoWeb

“Oggi a Bolzano, la presentazione del libro “Non tutto è successo” è stata molto più di un incontro formale. È stata l’opportunità di affrontare temi cruciali per la Sicilia e il Meridione, tra cui il progetto del ponte sullo Stretto di Messina e la questione del gap infrastrutturale che persiste tra Nord e Sud”, è quanto afferma Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord.

“Un ringraziamento sentito all’avvocato Luca Crisafulli, fondatore del gruppo Sudtirolesi del Sud, che ha reso possibile questo dialogo. La nostra presenza qui e in altre città del Nord Italia è parte integrante dell’azione politica di Sud chiama Nord. È un modo per costruire un ponte tra chi ha lasciato il Meridione per trovare opportunità nel Settentrione e chi, anche a distanza, vuole contribuire al rilancio del Sud. Grazie al giornalista Carmelo Salvo, messinese trapiantato ormai a Bolzano che ha condiviso con noi questa visione“, conclude De Luca.