DCA, il Pd Catanzaro sostiene la lotta per la copertura finanziaria

Il Partito Democratico di Catanzaro sostiene la battaglia per garantire un’adeguata copertura finanziaria alle iniziative di contrasto dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) e per questo si unisce con determinazione alla manifestazione nazionale prevista per venerdì 19 gennaio, alle ore 15:30, in Piazza Matteotti a Catanzaro. “Il Governo Meloni ha dimenticato colpevolmente di finanziare queste attività, salvo poi annunciare una marcia indietro che al momento non è ancora stata confermata da atti concreti”, si legge nella nota.

“I disturbi alimentari, tra cui anoressia, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata (binge eating disorder), rappresentano una sfida sanitaria e sociale crescente. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 2020, oltre 2.398.749 persone hanno sofferto di questi disturbi, con il 30% al di sotto dei 14 anni. Questi numeri, già allarmanti, rappresentano solo la “punta dell’iceberg” di un fenomeno ancor più ampio e in aumento, soprattutto in seguito alla pandemia di Covid-19, che ha visto un triplicarsi di questi casi”.

“I disturbi alimentari non sono solo una questione di cibo, ma spesso sintomo di profonde problematiche psicologiche e psichiatriche che richiedono un intervento qualificato e accessibile a tutti, non solo a chi può permettersi cure private. Questi disturbi rappresentano, tra i giovani, la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Di fronte a una realtà tanto drammatica, non si può restare in silenzio. Il Partito Democratico di Catanzaro si schiera apertamente a sostegno delle associazioni che hanno chiesto un’immediata retromarcia del Governo sulla questione”.

“La nostra adesione alla manifestazione di venerdì 19 gennaio è un segnale chiaro del nostro impegno nella lotta a questi disturbi e nella difesa dei diritti di tutti i cittadini a ricevere le cure adeguate. L’appello è rivolto a tutti i cittadini di Catanzaro e delle aree limitrofe: uniamoci in Piazza Matteotti per mostrare che la lotta contro i disturbi alimentari è una priorità che non può essere ignorata. La nostra voce deve farsi sentire, perché ogni persona colpita da questi disturbi merita ascolto, cura e dignità“.

