Dafne Musolino sfida De Luca e Basile: “a Messina i moderati tornano in campo”

StrettoWeb

Sfida apertamente Federico Basile e Cateno De Luca, la parlamentare Dafne Musolino, già fedelissima del sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, ieri presente a Palazzo Zanca all’evento della Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro. “La democrazia è ascolto come ha detto il nostro Presidente nel suo discorso di fine anno ed è esattamente quello che manca all’attuale Amministrazione di Messina. I miei non sono “attacchi” come qualcuno vorrebbe far credere, ma rilievi sulle cose che non vanno e che dovrebbero essere corrette, chi fa politica deve avere la capacità di ascolto, altrimenti facesse un’altra cosa più semplice e consona al proprio carattere”, rimarca Musolino.

Musolino: “serve dialogo con i cittadini”

“Sono la Senatrice di Messina e su questo bisogna farsene una ragione perché continuerò a fare gli interessi della mia città, piaccia o non piaccia. Il passaggio a Messina del Consigliere Giovanni Caruso alla formazione di Totò Cuffaro, apre una breccia significativa nella maggioranza che governa la città, che ora sarà costretta suo malgrado al dialogo con i cittadini. Non solo, ho anche intenzione di dialogare con tutte quelle forze politiche progressiste e liberali che intendano creare quella formazione di centro che manca nello scenario politico italiano che ora è polarizzato tra sovranismo e populismo. Credo che ci siano finalmente le condizioni per una sorta di Rinascimento Siciliano”, sottolinea Musolino.