Crotone, clamorosa sconfitta a Cerignola: vinceva 0-2, ma subisce la rimonta e perde 4-2

Dalle stelle alle stalle, dal secondo posto tutto solo al quarto posto. Clamorosa sconfitta per il Crotone in casa dell’Audace Cerignola. In uno degli anticipi del sabato della 23ª giornata del girone C di Serie C, i pitagorici di Zauli perdono per 4-2, ma all’intervallo vincevano 0-2. L’autogol di Gonnelli e la rete di Ursi a ridosso del primo tempo avevano spianato la strada agli ospiti, ma nella ripresa arriva l’incredibile rimonta. Protagonista? D’Andrea, che segna una tripletta pazzesca dopo la rete di Malcore, sancendo la vittoria tra l’89’ e il 96′.

Risultati Serie C girone C, 23ª giornata

Potenza-Juve Stabia 1-3

Monterosi Tuscia-Brindisi 0-0

Audace Cerignola-Crotone 4-2

Casertana-Latina 1-1

Giugliano-Picerno 1-1

Turris-Messina 2-2

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 48 Avellino 41 Picerno 39 Crotone 39 Casertana 39 Benevento 39 Taranto 37 Audace Cerignola 35 Sorrento 32 Latina 31 Giugliano 30 Potenza 29 Catania 28 Messina 26 Foggia 25 Monopoli 22 Turris 21 Virtus Francavilla 21 Brindisi 16 Monterosi Tuscia 15

