Crotone, comandante dei Vigili investito da un’auto: ha fratture multiple

Il comandante della Polizia locale di Crotone, Francesco Iorno, è stato investito da un’auto in via Gallucci mentre si recava al lavoro in moto. A darne notizia il sindaco della città pitagorica Vincenzo Voce. “Il nostro comandante – scrive Voce – ha riportato alcune fratture ed è stato ricoverato al centro traumatologico di Polistena (Reggio Calabria) per un intervento chirurgico. Gli esprimo tutta la vicinanza personale e dell’intera amministrazione per una pronta guarigione“.

