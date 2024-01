Crotone, giornata di calciomercato movimentata: tre operazioni ufficiali. Il punto

StrettoWeb

Giornata di calciomercato movimentata per il Crotone, lanciatissimo in campionato – nel girone C di Serie C – dopo lo 0-4 a Torre del Greco che ha fatto seguito al tris al Catania. Oggi tre operazioni ufficializzate dal club pitagorico, due in entrata e una in uscita. Il portiere Paolo Branduani è stato ceduto alla Virtus Francavilla (prossimo avversario domenica), mentre sono arrivati il giovane Oviszach e Stronati.

Chi sono gli ultimi due nuovi acquisti del Crotone, Oviszach e Stronati

Enrico Oviszach arriva a titolo definitivo (contratto quadriennale) dal Giugliano Calcio 1928, dove però rimarrà in prestito fino a fine stagione. Nato ad Udine il 26 marzo 2001, Enrico è un calciatore molto duttile, capace di giocare sia come esterno d’attacco che come mezzala o trequartista. Dotato tecnicamente, veloce e rapido nell’uno contro uno, Oviszach è considerato dagli addetti ai lavori uno dei prospetti più interessanti della categoria e la società rossoblù con il suo acquisto dimostra di voler dare continuità al suo modo di operare, incentrato sulla ricerca di giovani di talento da far crescere e valorizzare.

Riccardo Stronati, che arriva dall’U.S. Fiorenzuola 1922, è nato il 20 marzo 1997 a Segrate (MI), Riccardo è un centrocampista con qualità offensive, tecniche e di inserimento, e lascia il Fiorenzuola dopo 102 presenze condite da ben 14 reti. Il neo calciatore rossoblù ha sottoscritto un contratto con il Crotone fino al 30 giugno 2026.

Le parole di capitan Gigliotti: “Virtus Francavilla avversario peggiore”

Il capitano Gigliotti, prima dell’allenamento odierno, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti, tracciando un bilancio dell’inizio di questo inizio 2024 e proiettandosi alla prossima sfida contro la Virtus Francavilla: “sabato sarà una partita da non sottovalutare assolutamente. Non sarà una gara meno dura di quelle affrontate contro Catania e Turris, secondo me è la peggiore di questo inizio 2024 per noi e quindi dovremmo rimanere concentrati: sarà una partita importante e dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi per cercare di vincerla”.

