“Cosi ruci”: a Bagheria il laboratorio per realizzare il dolce tipico “Sussa di Miele”

“Cosi ruci” è l’iniziativa organizzata dalla Sede di BCsicilia di Bagheria e dall’Università Popolare Termini Imerese per conoscere, apprezzare e salvaguardare la produzione dolciaria del territorio. Si terrà mercoledì 10 gennaio 2024 dalle ore 15,30 alle ore 19,30 presso la Dimora Storica, Cirrincione–Mineo, in via Sant’ Elia,n. 5 a Bagheria il laboratorio teorico-pratico tenuto dal Pastry Chef Giovanni La Rosa per la realizzazione della “Sussa di miele” il Dolce-Biscotto inventato a Bagheria presso la pasticceria del Bar Aurora, locale, oggi non più esistente, ricostruito nel suo interno dal regista Tornatore nel film Baària.

Il laboratorio prevede la storia del Dolce-Biscotto, preparazione degli ingredienti, impasto e cottura, confezionamento e degustazione della Sussa di Miele. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. E’ obbligatoria la prenotazione (entro il 3 gennaio) e il contributo di € 30. Per informazioni Tel. 394121267 – Email: bagheria@bcsicilia.it.