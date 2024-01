Il Cosenza vince ancora e torna in corsa per i playoff: sbancata Bolzano per 0-1 con il neo arrivato Frabotta

StrettoWeb

Il Cosenza vince ancora. Dopo il gran poker al San Vito-Marulla di sabato scorso contro la vicecapolista Venezia, i Lupi di Caserta battono a domicilio il Sudtirol, sbancando il Druso di Bolzano per 0-1. A decidere il match, nella parte finale, un gran sinistro da fuori area a incrociare di Frabotta, arrivato in questa sessione invernale. Un successo meritato, per i rossoblu, che non vincevano in trasferta da quattro mesi.

Un successo maturato al 77′, ma che sarebbe potuto maturare prima, per via di un rigore concesso agli ospiti e non realizzato da Forte. Poi però il gol di Frabotta, a far esplodere i quasi 400 tifosi rossoblu accorsi al Druso. E, dopo una pausa natalizia in cui sono tornati a guardare pericolosamente dietro, ora Micai e compagni tornano a volgere lo sguardo a chi sta sopra, visto il -4 dalla zona playoff.

Risultati Serie B, 22ª giornata

Como-Ascoli 0-2

Cremonese-Brescia 1-0

Modena-Parma 3-0

Sudtirol-Cosenza 0-1

Venezia-Ternana 1-0

Classifica Serie B

Parma 45

Cremonese 41

Venezia 41

Como 39

Cittadella 36

Palermo 39

Catanzaro 34

Modena 31

Brescia 29

Bari 27

Cosenza 27

Pisa 26

Reggiana 25

Sudtirol 24

Sampdoria 23

Ascoli 22

Ternana 21

Lecco 20

Spezia 17

Feralpisalò 17

