Cosenza show, incredibile poker alla vicecapolista Venezia! 4-2 al San Vito, tripletta di Tutino

Cosenza show! Dopo settimane difficili, la squadra di Caserta si rilancia come meglio non poteva, rifilando un netto poker alla vicecapolista Venezia, totalmente frastornata. Protagonista del piovoso pomeriggio del San Vito-Marulla è Gennaro Tutino, autore di un tripletta, caratterizzata da due splendidi tiri a giro.

La cronaca della partita

Il primo tempo è un vortice di emozioni senza tregua, con una partenza pazzesca dei padroni di casa. Gennaro Tutino è scatenato e con un gran gol sblocca il match. Riceve palla dalla trequarti, si accentra e col sinistro piazza nell’angolino alla destra del portiere. Venezia frastornato. Caserta lo capisce e spinge i suoi, che fanno 2 e 3-0 in due minuti. Da una fascia all’altra, Marras raddoppia con un bel tiro al volo. Poi il tris con deviazione fortuita sempre di Tutino. Il primo tempo si chiude poi sul 3-1, per via del gol veneto con Busio.

Nella ripresa meno gol ed emozioni, ma tanto basta a Tutino per firmare la sua tripletta personale con un tiro a giro dall’interno dell’area. Troppo tardi, nel finale, il 4-2 veneto con Gytkjaer. Finisce così. Il Cosenza si rilancia alla grande e scaccia la paura playout.

Risultati Serie B, 21ª giornata

Brescia-Sudtirol 1-1

Feralpisalò-Catanzaro 3-0

Reggiana-Como 2-2

Spezia-Cremonese 0-1

Ternana-Cittadella 3-1

Cosenza-Venezia 4-2

Lecco-Pisa 1-3



Palermo-Modena 4-2

Classifica Serie B

Parma 45

Como 39

Cremonese 38

Venezia 38

Cittadella 36

Palermo 35

Catanzaro 33

Brescia 29

Modena 28

Bari 26

Pisa 26

Reggiana 25

Sudtirol 24

Cosenza 24

Sampdoria 23

Ternana 21

Lecco 20

Ascoli 18

Spezia 17

Feralpisalò 17

