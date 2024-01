Cosenza ricorda Vittoria Nenni nel Giorno della Memoria

StrettoWeb

“La Fondazione intende onorare il Giorno della memoria e tributare un doveroso omaggio a tutte le vittime dell’Olocausto ricordando la storia di Vittoria Nenni uccisa nel campo di sterminio di Auschwitz – così è scritto in una nota della Fondazione Giacomo Mancini. “Un testo, frutto di un lavoro di ricerca effettuato anche dalla Fondazione, che racconta il sacrificio di Vivà, figlia del leader socialista Pietro Nenni, sarà letto e interpretato dalla professoressa Erminia Pietramala con accompagnamento musicale di Emanuele Bonofiglio. L’evento – conclude la nota – si svolgerà venerdì 26 gennaio con inizio alle ore 18 nella sede della Fondazione in via del Liceo 27 all’altezza di piazza dei Follari a Cosenza.

