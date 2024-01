Cosenza, ecco i primi nati dell’anno: benvenuti Luigi e Maria

StrettoWeb

Anno nuovo, nuova vita: tra i primi nati della Calabria e dell’Italia c’è anche il piccolo Luigi che è venuto al mondo con una precisione sorprendente. Il bebè ha visto la luce il 1 gennaio 2024, a mezzanotte, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia di Corigliano-Rossano. Una grande gioia per mamma Ludovica e papà Giovanni, ma anche per l’intera equipe sanitaria che lo ha accompagnato in questo nuovo viaggio che è la vita. Luigi sta bene, pesa 2,9kg ed è lungo 49 centimetri. Un fiocco azzurro in più che anima la nostra Calabria, mentre nel capoluogo bruzio, tra i primi nascituri, abbiamo un fiocco rosa.

Tra i primi ad affacciarsi al 2024, nel reparto di Ginecologia dell’ospedale Annunziata di Cosenza, c’è la piccola Maria Pagnotta, nata alle 01:53. Un batuffolo di amore che pesa poco più di tre chili e che andrà a riempire la vita dei suoi genitori. Auguri bambini, che sia un’avventura piena e felice!