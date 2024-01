A Cosenza manca la Cardiochirurgia: “ancora morti che si potevano evitare”

StrettoWeb

“Il 2024 a Cosenza si è aperto con nuovi decessi che potevano e dovevano essere evitati. Vite stroncate dalla mancanza di un reparto di cardiochirurgia presso l’AO Annunziata di Cosenza. Una mancanza che i cittadini subiscono e che noi come UNISAMI (Uniti per una sanità migliore) denunciamo da anni”. Così Roberto Altimari, presidente dell’associazione cosentina che si batte, tra l’altro, per l’apertura di un reparto di cardiochirurgia presso l’AO dell’Annunziata.

“La nostra opera di sensibilizzazione presso i rappresentanti delle istituzioni è incessante, eppure ancora risultano fatali le corse verso i reparti di cardiochirurgia più vicini alla nostra città, ovvero quelli di Catanzaro e Potenza”, prosegue Roberto Altimari, “e in questo buco nero di centinaia di chilometri, cuori cessano di battere per l’inadeguatezza delle strutture sanitarie”.

L’Associazione UNISAMI rivolge l’ennesimo appello ai sindaci di Cosenza e provincia, perché aderiscano al progetto comune di una sanità migliore sul nostro territorio “insieme dobbiamo chiedere con forza al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto di risolvere questa situazione ed evitare che i cuori di altri cittadini smettano di battere per l’impossibilità di intervenire per tempo”, conclude Altimari.

