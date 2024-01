A Corigliano-Rossano prosegue la messa in sicurezza dei torrenti

StrettoWeb

“Nemmeno durante le festività natalizie si è fermato il lavoro di pulizia straordinaria dei torrenti avviato ormai molti mesi fa e che ha riguardato gran parte dei numerosi torrenti del nostro territorio. Questo è il torrente Occhio di Lupo che, come potete vedere, era completamente ostruito e che ora è completamente libero. Si tratta, come dico spesso, di interventi forse meno visibili di altri, ma non meno importanti, soprattutto in un contesto di fragilità ed imprevedibilità come si sta rivelando quello italiano, nel quale ormai mensilmente si registrano fenomeno alluvionali, da nord a sud”.

“Si tratta di uno dei lavori realizzati grazie alla convenzione con l’azienda Calabria Verde. Siamo in attesa di un intervento simile nei torrenti Gelso, Gatto e Porco, affluenti dei torrenti Visciglietti e Acqua del Fico, che richiedono una messa in sicurezza urgente e che sono stati oggetto di ordinanza sindacale già lo scorso novembre”. Lo dichiara il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, in merito alla messa in sicurezza dei torrenti a rischio idrologico.