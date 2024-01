Corigliano-Rossano, al via i lavori per nuovi collegamenti

StrettoWeb

Ieri mattina è partito il cantiere per la nuova viabilità di contrada Amica, il progetto per la realizzazione di una nuova strada di collegamento e di una serie di interventi tecnici era stato approvato in giunta nei mesi scorsi. Tra le linee guida di questa amministrazione vi è quella di procedere nella programmazione di una serie di interventi mirati a riqualificare le contrade. L’intento è realizzare una nuova viabilità che consenta una maggior fruibilità di spazi ad uso collettivo.

Come la Scuola Amica, l’impianto Sportivo e la Piazzetta attualmente difficilmente raggiungibili, se non con una strada di fortuna sterrata e senza una vera e propria urbanizzazione. Questo anche per valorizzare le opere già realizzate o in fase di realizzazione nell’area. Lo studio di fattibilità approvato prevede la costruzione di un anello viario di collegamento che connetta al resto della rete stradale la scuola, l’impianto sportivo, la piazza e l’area giochi, con marciapiede e illuminazione pubblica.

“Una nuova strada che rappresenterà una alternativa per gli abitanti della contrada e che renderà finalmente raggiungibili la piazza attrezzata con giochi per bambini, il centro di aggregazione, l’impianto sportivo. Una strada dignitosa, con marciapiede, illuminazione, raccolta delle acque, che rappresenta una prima strada interna tra quelle che intendiamo realizzare per meglio collegare le nostre numerose e popolose contrade – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – Un’altra opera che abbiamo pensato, progettato, finanziato e che ci apprestiamo a realizzare. C’è ancora tanto da fare, ma tanto stiamo facendo”.

