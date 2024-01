Corigliano-Rossano avrà un nuovo impianto sportivo polivalente

StrettoWeb

“Il primo febbraio inaugureremo il nuovo impianto sportivo polivalente di Contrada Amica. Uno dei progetti che abbiamo recuperato e che siamo riusciti a mettere a terra, realizzando un polo sociale in una delle nostre tante contrade che proprio di questi centri di aggregazione hanno un serio bisogno. Impianto polivalente, centro di aggregazione, aree verdi, messa in sicurezza di tutta l’area: grazie a questo intervento restituiremo alla comunità di Amica questo angolo di contrada da usare e preservare come bene comune, proprio laddove tra qualche giorno partiranno i lavori della nuova strada. Soprattutto nelle nostre numerose e popolose contrade c’è tanto da fare, ma tanto stiamo facendo”. Lo dichiara in una nota il sindaco Flavio Stasi.