Consiglio Regionale della Calabria: seduta conclusa, approvate numerose proposte di legge

StrettoWeb

Il Consiglio regionale della Calabria ha concluso i suoi lavori approvando una serie di proposte di legge e mozioni. Tra le proposte di legge approvate c’é quella d’iniziativa dei consiglieri Filippo Mancuso (Lega) e Salvatore Cirillo (Forza Italia) recante “Interventi per la regolarizzazione degli immobili di cui alla legge n. 437/1968”. Via libera, inoltre, all’unanimità alla proposta di legge di modifica della disciplina delle associazioni Pro Loco ed a quella di iniziativa del consigliere Katia Gentile (Forza Italia) recante per la “Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 12/2023 (Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria)”.

All’unanimità, con l’autorizzazione al coordinamento formale, sono state approvate anche la proposta di legge, a firma dei consiglieri Giuseppe Mattiani (FI) e Antonio Montuoro (Fdi), recante “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”, e quella a firma dei consiglieri, Ferdinando Laghi (De Magistris), Pietro Raso (Lega), Pasqualina Straface (FI), Luciana De Francesco (Fdi), Francesco De Nisi (Coraggio Italia) e Antonio Lo Schiavo (Misto) recante “Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano”. “Norme – ha detto Mattiani – che cercano di dare risposte al disagio delle persone che con grande dedizione aiutano i loro familiari”.

Per quanto riguarda la legge sulle aree verdi, il consigliere Laghi ha motivato l’intervento legislativo “con la necessità di risolvere quelle problematiche sorte in ambito urbano con alcune specie arboree poco consone con l’ambito urbano. Una legge – ha detto Laghi – che pone la Calabria come Regione innovatrice al punto di vista legislativo facendo fronte alla necessità di risolvere le problematiche che un’errata scelta delle specie arboree utilizzate in alcuni centri, ha creato”.

Il Consiglio ha anche approvato una proposta di legge ‘omnibus’ riguardante modifiche ad alcune leggi regionali; un’altra recante modifiche alla normativa in materia di usi civici e, all’unanimità, quella, inserita all’ordine dei lavori su richiesta della firmataria Pasqualina Straface (FI), recante “Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale”.

La seduta si è conclusa con l’approvazione di altre due mozioni. La prima, a firma dei consiglieri Filippo Mancuso, Giuseppe Gelardi, Pietro Molinaro e Pietro Raso (Lega) e Giuseppe Mattiani (FI) sull’ “Armonizzazione necessaria ed obbligatoria della gestione del demanio marittimo da parte degli Enti locali delegati ai sensi del Piano di Indirizzo regionale (legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)”, e la seconda, d’iniziativa dei consiglieri Pietro Molinaro, Giuseppe Gelardi, Filippo Mancuso, Pietro Raso (Lega), e Giuseppe Mattiani (FI), che ha lo scopo di procedere all’adozione degli atti utili per la piena attuazione del “Piano regionale delle Attività estrattive in Calabria”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.