Consigliere comunale di Rovereto aderisce a Sud chiama Nord

StrettoWeb

“Un proficuo incontro a Trento con Leonardo Divan, giovanissimo (22 anni) consigliere comunale di Rovereto, il secondo comune più grande del Trentino“, è quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. “Leonardo, venuto a conoscenza della mia presenza a Bolzano, ha espresso il desiderio di incontrarmi per discutere su come rappresentare Sud chiama Nord anche nella sua comunità. È stato un confronto fruttuoso, con Leonardo che ha manifestato apprezzamento per la visione e il progetto politico di Sud chiama Nord”, rimarca De Luca.

“Il Sud chiama e il Nord risponde… Anzi in questo caso il nord ha chiamato e il sud è pronto al dialogo. Grazie a Leonardo Divan per la sua accoglienza calorosa e per essere aperto a un dialogo costruttivo per le autonomie dei territori“, conclude De Luca.