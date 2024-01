Il Comune di Cassano pronta alle sponsorizzazioni per gli eventi 2024

StrettoWeb

La giunta comunale su proposta dal sindaco Giovanni Papasso e assistita dal segretario comunale Angelo De Marco – ha approvato un atto di indirizzo in materia di sponsorizzazione degli eventi culturali, sportivi e di valorizzazione del territorio per il 2024. L’amministrazione comunale, infatti, intende verificare, relativamente alle iniziative che intende promuovere per il 2024, l’interesse da parte di soggetti esterni ad attivare forme di sponsorizzazione finanziaria.

La sponsorizzazione, nel quadro delle possibilità offerte dalla normativa vigente, prevede per le pubbliche amministrazioni, tra l’altro, di stipulare contratti con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, finalizzati a realizzare iniziative che consentano il perseguimento di interessi pubblici, per organizzare – appunto – manifestazioni, eventi, mostre ed iniziative di vario genere, di carattere culturale, sportivo, ludico e di diverso interesse a favore di tutta la cittadinanza e per la valorizzazione turistica e culturale dell’intero territorio.

“Chiaramente – ha sottolineato il sindaco Papasso – abbiamo approvato questa delibera che sarà seguita da un avviso pubblico del responsabile del settore socio-turistico-culturale ma che avrà natura dinamica per la ricerca di proposte di sponsorizzazione per iniziative ed eventi organizzati dal comune di Cassano All’Ionio. Partiamo con gli eventi già programmati di Carnevale, della stagione teatrale, degli eventi estivi e natalizi, la Notte Bianca e Capodanno ma ci riserviamo di volta in volta rispetto alle iniziative e manifestazioni che verranno successivamente previste per l’anno 2024 di definire il ricorso alla procedura di sponsorizzazione”.

“Tenuto conto della costante diminuzione delle risorse pubbliche disponibili abbiamo ritenuto di ricercare forme di partenariato pubblico/privato come le sponsorizzazioni, al fine di coinvolgere risorse private nella realizzazione di attività di interesse generale, nell’intendimento di perseguire il suddetto obiettivo. Parliamo – ha concluso Papasso – di un sistema innovativo che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni. Un modus operandi nel quale, ancora una volta, il Comune di Cassano è all’avanguardia e vuole fare da apripista”.

