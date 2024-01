Compleanno Reggina, il maltempo ferma gli ultrà: la festa all’Arena è rinviata

StrettoWeb

Non si terrà oggi 11 gennaio, come da programma, la festa degli ultrà amaranto all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria per celebrare il 110° compleanno della Reggina. L’iniziativa è rinviata: a fermare i tifosi, il maltempo che imperversa da ieri sulla città, con pioggia e freddo. La comunicazione è arrivata direttamente dal gruppo Diffidati Liberi. “Comunichiamo ai tifosi amaranto che la festa in programma per oggi in onore dei 110 anni della nostra Reggina è stata rinviata, causa maltempo, a sabato 13 gennaio, sempre alle 18 all’Arena dello Stretto“.

Nella stessa nota gli ultrà organizzatori spiegano che “le avverse condizioni meteo di oggi mettono a rischio la buona riuscita della coreografia. Vi aspettiamo numerosi”. Il raduno per il compleanno della Reggina si sarebbe dovuto verificare alle ore 18, per poi stendere la coreografia esattamente alle ore 19.14, che unito forma 1914, anno di nascita della Reggina. Così sarà sabato. A questo punto non resta che aspettare qualche giorno.