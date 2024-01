Cittanova: “grande soddisfazione per le adesioni e per i nuovi iscritti al Pd”

StrettoWeb

Domenica 21 gennaio si è svolta presso il Circolo PD “Francesco Vinci” di Cittanova la “Giornata dedicata al Tesseramento”. “E’ stata una gran bella giornata ed occasione per le democratiche e i democratici cittanovesi per incontrarsi e rinnovare l’impegno per il Partito Democratico. A tal proposito c’è grande soddisfazione, sia per l’alta partecipazione degli iscritti, molti militanti storici e numerosi nativi pd, i quali hanno deciso di rinnovare l’adesione al partito democratico, che per l’ingresso di nuove figure, tra le quali donne, giovani, professionisti, amministratori, che hanno deciso di dare o ridare fiducia al partito.

L’iniziativa di domenica scorsa, così come, prima, l’esperienza delle primarie, ci ha mandato un segnale preciso: ci sono nuove energie interessate a portare un contributo di valori al partito democratico che vogliamo coinvolgere e farle partecipare“, si legge in una nota dal Pd-Federazione Metropolitana di Reggio Calabria.

“Ci si riferisce a chi ha sempre guardato al PD come riferimento politico pur non facendone parte – il popolo degli elettori – o chi vi si era allontanato perché in disaccordo con alcune scelte di carattere nazionale o ancora chi, pur condividendo valori democratici e progressisti, semplicemente non ha una casa politica di riferimento.

Perciò, con questa iniziativa, e nuove che seguiranno, vogliamo invitare altre persone, in particolar modo i giovani, ad avvicinarsi al Partito Democratico e, se lo desiderano, ad aderirvi per aiutarci ad allargare ulteriormente il partito e farlo crescere.

Per contrastare il disegno della Lega e del governo Meloni che vogliono affossare definitivamente il sud, già in grande sofferenza, con l’autonomia differenziata. Per battersi per la sanità e la scuola pubblica, e per il diritto alla mobilità con infrastrutture viarie e un sistema dei trasporti decenti. Per sostenere un progetto forte e coraggioso di crescita del paese, credendo in un partito moderno, aperto, di governo, e praticando una politica che sia incontro, condivisione, passione e che voglia spendersi anzitutto per la propria comunità.

Un partito artefice del rinnovamento della politica, a livello nazionale e locale, convinti del fatto che oggi più che mai a Cittanova occorrano forze, figure e spirito capaci di proiettare verso il futuro il paese, creando condizioni di coesione del nostro tessuto sociale e non ulteriore frantumazione né, tantomeno, indistinte quanto improvvisate e innaturali aggregazioni che sarebbero dannose per quelli che sono i veri interessi che hanno in questo momento i nostri concittadini.

Il PD, in particolar modo a Cittanova, è da sempre la forza che unisce. Che unisce, rifuggendo dai personalismi, nell’idea di cambiamento in meglio della società, che porta il proprio contributo quotidiano a migliorare la vita delle persone e a fare avanzare il paese.

Consapevole che c’è un grande lavoro da portare avanti, con la cognizione di dover praticare la politica costruendo, confrontandosi e stando in mezzo alle persone.

L’evento di domenica scorsa, sotto questo aspetto, dà anche un nuovo deciso impulso e segna una nuova fase del percorso di confronto col paese e di progetto per il futuro che il Circolo PD metterà in campo fin dai prossimi giorni e che porterà alle elezioni comunali ed europee nella prossima primavera.

Insieme facciamo la storia, insieme scriviamo il futur”, conclude la nota stampa del Pd.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.